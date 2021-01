Čo všetko vie Dominika Cibulková ?

No a čo, tak sa Dominika nechala prednostne zaočkovať. Lebo ona inak nevie. A viete čo ľudkovia ? Ja jej to aj prajem. Lebo inak neviem.

Pre Dominiku je to úplne bežný postup. Vybaviť si, zavolať a zaobaliť to do "nechať sa voviesť do omylu".

Lebo ona inak nevie.

Kebyže vidíme zoznam tých čo tam boli, okrem Domči a pána manžela, tak by sa nám asi panenky pretočili. A viete čo, možno ani nie. Je to len prirodzený obraz ako veci u nás fungujú. Ja sa nad takýmito vecami v SR už ani nepozastavím.

Lebo inak neviem.

Dominika je symbolom štandardu prístupu. Ak by sa dalo vyplatí alebo objedná sa kamkoľvek bez toho, aby sa obhliadla alebo zistila aký to má vplyv na ostatných. Nehnevajme sa na ňu.

Lebo ona inak nevie.

Ja som vychovaná inak. Štikám si lístok v autobuse, pozdravím keď prídem k lekárovi, opýtam sa kto je posledný na rade.

Lebo inak neviem.

Nemám mocného otca, ani mama nesedí v parlamente, či švagor nie je súčasťou žiadneho predstavenstva. Ja nemám komu zavolať. Ja ani neviem ako veci "inak fungujú". Poznám len taký ten obyčajný normálny svet. Kde v MHD vidím igelitky vedľa nôh ľudí 6:40, alebo ľudí, ktorí u nás na parkovisku parkujú ako majú, nosia rúška, dezinfikujú si ruky, nechytajú chlieb holými rukami. Lebo toto je bežný život a vidíme ako žijeme, ako žijú iní. Ja sa na ňu nehnevám. Prirodzene mrzí ma, že miesto nej mohol byť zaočkovaný iný napr. zdravotný pracovník (+1), ale prajem jej to. Nech jej to padne na úžitok.

Lebo ona inak nevie.

A nikdy inak ani nebude vedieť. Lebo človek môže byť ignorant najširšieho rangu, ale pokiaľ prehliadne pandémiu v krajine, a vo svete a sám vyhodnotí, že je najzraniteľnejší a prehliadne drzo tých, ktorí jej pomohli priviesť na svet syna, vykonať PCR test, či pomôcť so športovým zranením. Tak tu priatelia končí všetka sranda a začína ľútosť.

Dominika nežije iní život ako my. Dominika žije život v peniazoch na ktoré si zarobila. Škoda však, že letom svetom nenazbierala skúsenosti ohľadne slušnosti. Moja babka hovorí, "Veď vyrastiete a ja poviem, kto Vás ako vychoval". A to je robota p. Cibulkovej rodičov.

Ale oni zrejme inak nevedeli. Byť na dcéru pyšní na kurte je hlboko pod tým, ako sa dcéra správa medziľudsky a uvedomelo k tým, ktorý nestriedajú NIKE a LACOSTE na jednorazových trikotoch.

Ale ona inak nevie. A nepoučí sa ani tentokrát, lebo chvalabohu/žiaľbohu má okolo seba dostatočne veľa ľudí, ktorí sú rovnakí ako ona, horší ako ona, menej či rovnako (ne)uvedomelí ako ona. Ktorí ju budú držať v jej pravde.

Ale to je v poriadku, lebo oni inak nevedia.

Dôležité je aby sme my ostatní vedeli a vtedy to bude mať celé význam.

Dovidenia priatelia