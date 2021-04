Sri Lanka - Ayurvédsky denník časť II.

Ubehlo ďalších pár dní a rovnako aj ďalších pár skúseností na ayurvédskom pobyte. Tak sa idem o ne deliť, a keby aj nie, aspoň tu budem mať spomienky, ktoré si tu vždy nájdem.

17.04.2021

V noci boli hromy – blesky aké som ani nezažila. Osvetlovali celú Sri Lanku a oblohu a udierali veľmi výrazne. Výhodou Srí Lanky je, že tu prší každý deň a nevýhodou Srí Lanky je, že tu prší každý deň. Budím sa pol hodiny pred budíkom a ešte zaspím. Na krátko. Zobudí ma budík, myslím na odovzdanie práce cez tento nešťastný internet a idem na raňajky. Ako vždy príde najskôr šťava – dnes naozaj netuším z čoho. Ale bolo to oranžové, nasladlé a chutné. Potom máme ovocný tanier a teplú vodu. Všade počujem slovenčinu až mám mdloby. Upokojil ma personál, že dnes prídu ďalší dvaja Slováci. Už sa len usmievam. Po raňajkách idem na izbu a riešim prečo mi opäť nejde wifi. Priniesli mi router a ja úspešne doriešim nejaké veci. Práca odovzdaná, začína sa ayúrveda a materská. Šubi dubiiii! O 9:40 mi prinášajú ovocný tanier pre bábo. Je milé, že sa extra starajú. O 10:00 odchádzam na procedúry. Dnes sa už naozaj chcem kúpať v bazéne a plávať lebo môj chrbát trpí.

Obed bol skvelý a mali sme aj školu varenia od domácich. Potraviny sa tu dlho nevaria ani výrazne nedochucujú aby si zachovali všetko čo majú. Po obede ma čakala citrónová voda a masáž krku. Potom som si zaplávala konečne v bazéne a odišla na izbu.

18.04.2021

Dni sa začínajú na seba podobať a splývať. Raňajky, drink, obed, nápoj, večera, pokec. Iné je, že sa viac začíname rozprávať pacienti v rámci rezortu. Stále mi prekáža, že sme tu samí Slováci – Slovenky. Ale zvyknem si. Som najmä vymaznaná z posledného pobytu, kde boli samí Nemci a Rusi, a ja som si užívala TICHO. Ticho pri jedle, ticho pri procedúre, ticho pri večeri, ticho, TICHO.

Milujem tu tú jednoduchosť chutí a čistotu jedál. Minimálne varené aby si všetky živiny a chute udržali. Veľa surového dobrého ovocia a zeleniny. A famózne polievky, ktoré sú všetky len krátko varené, alternatívne krátko varené a v kokosovom mlieku. Po pár dňoch sa človek naozaj vytrénuje na ayurvédsku stravu a aj sa mu trošku zmenší žalúdok. Strava je tu naozaj znamenitá. Ja som ale naozaj vedela do čoho idem, kvôli minulým zážitkom a aj mám možnosť porovnávať. Na poslednom pobyte sme vždy ráno začínali polievkou, takou nešťastnou zelenou bez chuti. Ktorá sa ale zázračne po cca. 5 dňoch, keď sa vyčistila chuť v tele premenila na úžasne chutnú, jemne nahorklú polievku. Následne sme zvykli mať roti (na horúcom kameni pečené placky) s ubitým woodapple, čo sa nápadne podobalo na náš džem. Tu máme veľký ovocný tanier s 5-6 druhmi ovocia. Jeme pomaly aby sa tvorili sliny a lepšie nám trávilo. Ovocie je väčšinou kombinácia z papaya, passion fruit, limetka, banán, mango, thambili, anoda, starfruit (karambola obecná) mnoho ďalších, ktorých preklady nepoznám. Obedy aj večere sú pestré a teplé, dokonca oku lahodiace. Každý tanier obsahuje všetky chute - sladkú, slanú, kyslú, horkú, pikantnú. Na horkosť sa mi ťažko zvyká, lebo naozaj doma horké nejeme. Pikantnosť tu je vraj minimálna ale mne zopárkrát pri „no spicy“ skoro urvalo dekel do stratosféry. Na večeriach mám rada polievky, ja som tehotná mne dajú aj dupľu, ostatným nie. Po večeri sa všetci postavíme a ideme na izby. Už okolo 20:30 chodíme spať.

Ako aj ja teraz.

Dobrú

19.04.2021 Deň piaty.

Stáva sa tu o 6:00 kedy sa podávajú lieky a bežne sa cvičí yoga. Lieky sú nimi domáce urobené zo zárady, poprípade teplé ghee maslo na lačno s limetkou. Tentokrát yoga nie je. Je lockdown a všetci sme tu pravidelne PCR testovaní, a sme v tzv. bubline aj s personálom, a nie je možné zabezpečiť yoga inštruktora. O 7:30 sú raňajky a o 8:30 sa začínajú rozbiehať procedúry, ktoré s malými pauzami trvajú do cca. 15:30 – 16:00. Procedúry určuje lekár na základne úvodnej konzultácie. Procedúry sú po väčšinou masáže s olejom. Olej si tu robia sami. Má nezameniteľnú vôňu. Mne pripomína pálenie voňavého dreva s niečím ťažším. Ťažko to opísať slovami. Oleje sú špeciálne tým, že nejdú dolu zo šatstva.

Práve preto sme oblečení v sarongoch (https://i.pinimg.com/originals/74/59/35/7459354132d30ca9dd518e4828fbf304.jpg) a spodné prádlo sa sem odporúča priniesť len staré. Lebo tu už ostane, žiaden prášok už nevie stopy oleje vyprať. Sarong sa samozrejme mení tiež každý deň. Okrem olejov sú tu aj rôzne druhy inhalácií, cez veľké drevené otvory, ako keby vo výrezoch masážnych postelí. Tá vôňa mi príde veľmi hustá a hutná. Ja som dnes absolvovala procedúru Nasya, ktorá slúži na prečistenie hlavy a dutín. Doslova. Ľahnete si, najskôr Vám poriadne rozmasírujú tvár a sem tam položia teplý uterák na tvár. Pred procedúru musíte absolvovať aspoň 2-3 dni inhalácie špeciálnej zmesi bylín. Po rozmasírovaní tváre Vám prikladajú pomerne dosť teplé (možno povedať zo začiatku až horúce) byliny s ryžou v niečom podobnému nášmu fášu po celej tvári. Následne zoberú špeciálny olejový roztok a po 2 kvapkách Vám nakvapkajú do každej nosovej dierky. Najskôr do jednej, druhú Vám zakryjú, kážu Vám tekutinový olej čo najviac vtiahnuť do seba a následne rozmasírujú. Toto celé sa opakuje po 8 kvapkách. Ja som v tejto procedúre veľmi slabá. Následne Vám opäť prejdú Herbal potli (fáš plnený ryžou a bylinami) po tvári a potom Vás vezmú ku kameninovému starému provizórnemu umývadlu, kde by ste mali všetko čo Vám začne stekať (hlieny atď.) začať dávať preč - vyplúvať. Ak práve jete obed ospravedlňujem, ak pijete bohužiaľ ale ja neviem tzv. chrachliť. Tak sa tam len tak dusím, sem tam mi idú slzy a nariekam. Fakt to neviem aj keď sa snažím. Následne musím vykloktať niekoľkokrát z hnusného špinavého pohára slanú vodu z bylinami asi 10x a vypľuť to. Sveta žiť. Po odchode máte celý deň zakázané ísť do vody, sprchovať sa pred 18, piť studené a celý deň musíte nosiť taký čepiec okolo hlavy. Odchádzam lidičky.

Čau zajtra.