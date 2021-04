Sri Lanka - Ayurvédsky denník časť III.

Dni utekajú a keď sa dá ja píšem. S olejom na hlave a takmer pokojom v mysli i na tele Vám ukážem svôj ďaľší deň. TU. Na Sri Lanke v ayurvédskej nemocnici.

20.04.2021 Deň šiesty.

Opäť som nespala, teda už druhý deň. Nie je to bohvie čo. Raňajky boli famózne. Už druhý deň premýšľam nad teplým kakaovým pudingom ešte v hrnci, aký nám robila babka keď sme boli malí, a vždy nám nechala toho naozaj dosť ešte na zjedenie priamo z hrnca. Rovnako myslím na teplú krupicovú kašu. A dnes pri raňajkách obrovská zmena. Pred tanierom s ovocím prišla kaša, ktorá na prvý pohľad vyzerala strašne a chutila svojsky. Ale ak človek zavrel oči, tak teplá hmota jemne nasladlá pripomínala kašu. Bolo to úžasné (originálne to bol kurakkan múčka s medom v kokosovom mlieku). Hneď po raňajkách som išla na izbu, prezliecť sa, a vyrazila som na procedúry. Dnes oficiálne začína liečba. Doteraz to bola len príprava na liečenie (chronickej insomnie).

Začala som shirodharou. Ak niekto niečo pozná alebo vie o ayurvede, tak to bude práve shirodhara. Na to aby sa mohla vykonať treba telo pripraviť, oleje, masáže, špeciálna strava. Ako hovorím, moja liečba začala dnes. 9:00 vkráčam do jednej z kojií podľa itinerára od lekára. S úsmevom si ma berie jeden z „terapeutov“ do miestnosti celej z dreva a malým oknom. V strede miestnosti je šikmá vyvýšená posteľ z tmavého dreva na ktorej badať, že olejom sa na nej nešetrí pri procedúrach. Posteľ je jemne naklonená tak, aby nohy boli vyššie ako hlava. Nad hlavou je konštrukcia na ktorej je zavesené hlinené vedro s asi 4 mm dierou úplne naspodku. Vyzlečiem sa a ľahnem si podľa pokynov na posteľ (aj keď posteľ je pomerne odvážne slovo) a čakám. Najskôr mi zakryjú oči, potom zaštupľujú uši a pomaly začnú napĺňať hlinené vedierko olejom. Naozaj si to užívam, je to veľmi príjemne. Najskôr prechádzajú celé čelo, potom spánky teplým voňavým olejom. Vôňa nie je ťažká, skôr zemitá a veľmi prirodzená. Celá procedúra trvá asi 20 minút. Rozdiel s posledným pobytom vidím obrovský, naposledy som si to nevedela užiť a bola som skôr nepokojná, ako uvoľnená. Nakoniec rozmasírujú spánky aj tvár.

Práve včera sme mali prednášku od nášho doktora Nalina, ktorý nás upozornil práve na túto procedúru. Hovoril o tom, že to nie je dobré robiť v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Hovoril o tom, že keď tam nie je adekvátna príprava tak účinok shirodhary sa výrazne znižuje. Dokonca na to treba aj konkrétny druh oleja a nie pre každé telo, či zdravotnú komplikáciu je to vhodné. Práve naopak. Vraj dokáže extrémne ublížiť. Dr. Nalin spomínal, že výborne výsledky sú u ľudí s problémami s pohybovým aparátom, a rovnako aj paralyzovaní pacienti vykazujú zlepšenia. Len hovorím, čo doktor povedal. Svoje si samozrejme myslite a môžete myslieť. Pospomínala som pozitíva shirodhary ale ja opica som Vás zabudla povedať, čo to vlastne tá shirodhara je. Shirodhara je rovnomerné liatie tenkého prúdu špeciálneho oleja na čelo, počas ktorého pacient leží na šikmom ležadle pripomínajúce pokojne aj drevené nemocničné lôžko. Oči sa kvôli ochrane pred olejom zakrývajú. Shirodhara ukľudňuje podľa ayurvédy myseľ, zlepšuje zrak, čuch, sluch, posilňuje vlasy, pomáha predchádzať rôznym chorobám. Pomáha pri depresiách a nespavosti, pomáha pri vnútornom nepokoji, rieši strach, úzkosti. Uvádza telo a myseľ do rovnováhy a uvoľňuje organizmus. Lekár niekoľkokrát upozornil, že samozrejme kdekade vo svete to za peniaze urobia kedykoľvek, akokoľvek. Ale podľa mňa to je so shirodharou ako s tatarákom. Keď už, tak príprava, pod dohľadom a ak sa dá vybrať si to lepšie alebo najlepšie z ponúkaného. A pokiaľ nie som odborník nerobiť doma. Úsmevné, však? Sama som si zaťukala na čelo ako som to písala. Po shirodhare ma čakala ešte neckdhara, čo je to isté čo shirodhara, len terapia na krk. Aké zvláštne, že tu myslia naozaj na každú časť tela. Následne ma poslali odpočívať na izbu na cca. hodinu a neskôr sa vrátiť.

Neskôr ma čakala ešte masáž tváre, nôh, chodidiel a chrbta. Dnes som na sebe zaregistrovala výrazný zlom. Som typ človeka, čo vždy ide na doraz a potom ešte kúsok ďalej. Je to otrasný návyk ale to vidím až teraz, resp. som na to prichádzala pomaly, postupne a mnohokrát bolestivo. Ešte stále sa divíte prečo mám insomniu ? Dnes som skutočne pocítila u seba zmenu, a môže Vám to prísť maximálne úsmevné ale ja fungujem takto, resp. som fungovala. Keď bola nejaká úloha začala som ju okamžite riešiť, nikdy som neodpočívala, nevedela som čo odpočinok a relax je, prišlo mi to ako strata času. Len tak nič nerobiť. Nedokázala som si pokoj a pohodlie užiť a jediné čo som vedela, je robiť niečo „užitočné“, ideálne s výsledkom. Respektíve pre mňa užitočné s výsledkom. Nikdy to nerobte a nikdy netlačte na seba alebo svoje deti. Môj biologický otec bol policajt s povahou vojaka. Málo vľúdneho slova, vlastne všetko bolo málo. A tak som rástla a mala to za „svoje“, až ma to pravdepodobne dostalo. Neviem, nechcem to naňho hádzať, ale zrejme to má nejaký pôvod aj tam. Teraz v dospelosti sa veľmi draho a veľmi náročne z toho dostávam. Nechcem mu krivdiť, možno mal úmysel dobrý, isto mal, veď bol otec. Výsledok však je drahý v každom jednom význame toho slova.

Ok. Teraz naspäť k môjmu úspechu. Dnes pri masážach mi robili 3 terapie za sebou v malej miestnosti. Dnes je aj teplejšie ako po iné dni a menej fúka. Vzduch stojí. Po chvíli ma začalo veľmi pichať a bolieť v pravom boku. Stará JA by to vydržala do konca. Nová ja, sa dnes ozvala, prerušila masáž, vypýtala si vodu a išla si sadnúť na chvíľu von. Bez výčitky. Bez všetkého. Len tak.

Niektorí z Vás možno len nechápu a krútia hlavou. Veď predsa si to baba zaplatila, veď predsa keď niečo prekáža tak kričím. Nenechám si hádam robiť nedobre-zle ? No a vážení to si zoberte čo som ja bola za človeka. Na mne sa mohlo aj orať a nechala som si aj. Išla som častokrát aj za hlúpy limit. Dnes hlúpy limit. Dnes som to urobila najmä kvôli mojej malej fazule v bruchu. Možno sa niektorí usmievate a nerozumiete. O to viac si predstavte, že čo za návyky som ja mala, keď takéto niečo považujem zatiaľ za jeden zo svojich najväčších úspechov TU, a som ochotná o tom písať na niekoľko riadkov.

Po úspechu na izbu, vypiť liter vody a na obed. Dnes je asi naozaj nejaký lepší deň, po obede nás čakal puding. Nie taký ten teplý kakaový od babky. Ryžový mazľavý s troškou pomaranča. Ale predsa len puding.

Tak a dnes už len odpočinok. !