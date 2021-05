Sri Lanka - Ayurvédsky denník časť IX.

Už som jednou nohou z rezortu, časť hlavy mám v Bratislave a plný kufor pri dverách. Je to oficiálne. Odchádzam a teším sa. Ďakujem Sri Lanka.

30.04.2021 Deň šestnásty

Dobre, v noci som nespala a myslela som si, že celý deň bude zlý. Tak som si od 5 pozerala Netflix a nešla som ani plávať, veď na čo. Otrasný prístup viem, veď ma neskôr aj mrzel. Na raňajky som prišla s tým, že sú to moje posledné na ayurvede, naozaj som si ich užila. V tichu, v pohode s dôsledným prežúvaním a zameraním sa na detaily okolia. Aby som si čo najviac vecí zapamätala a navnímala. Dnes je môj odchodový deň, tak všetko je extra fancy luxury. Vlastne všetko je rovnaké, len inak nakrájané, a z melóna mi urobili košík plný ovocia. Dnes posledný krát jem kurakkan kašu od kuchára Sri Lančana. Uvedomujem si to. Dnes rovnako po dlhej dobe jem úplne sama a úplne v tichosti. Priznám sa trošku mi vadia dievčatá od vedľajšieho stola, ktoré neustále majú v ruke telefón, nahrávajú storýčka, pridávajú hudbu, alebo s niekým nahlas telefonujú – počas jedál. Toto sme „naposledy na pobyte“ nemali, bola tam väčšia disciplína a väčšia ohľaduplnosť zo strany klientov, ako aj personál nás držal „na krátko“. Po raňajkách idem priamo na procedúry, tiež si uvedomujem, že toto je posledná masáž tváre, posledná masáž nôh a tak ďalej.

Snažím sa si všetko zapamätať a navnímať. Vzduch, vodu, bránu držím tiež dnes akosi inak a viem, že aj papierik s procedúrami na ďalší deň už v dohľadnej dobe nedostanem. Ak mám byť úprimná, myslím si, že toto je moja posledná ayurvéda na dlho, pravdepodobne navždy. Nieže by tu bolo zle, len si neviem predstaviť ako budeme najbližšie roky fungovať. Veľa sa nám toho mení v životoch a deti pribúdajú z každej strany. Masáž je fajn, dnes nie je ani teplo. Idem na izbu sa zbaliť. Keď som prišla na izbu zistila som, že už som sa v nejakom ošiali zbalila, a veľmi pekne. Prezlečiem sa po procedúre a dám si plavky. Toto som ešte neurobila, cítim, že robím ako keby niečo zakázané. Vždy som tu dodržiavala pokyny a režim, takže som sa naolejovaná počas procedúr nekúpala. Dnes je výnimka, posledný deň, a ja som nespala. A ráno neplávala. Voda je skvelá a užívam si to nad pomery, naozaj. V bazéne nikto nie je a ja mám presne 42 minút do obeda. Najskôr plávam tak poriadne a je to skvelé. Dala som si drdol aj keď neviem na čo, vždy sa namočím, a na konci dňa mi aj tak dajú olej a shirovasthi ešte na hlavu. Po pár minútach sa vzdám a potopím sa. Je mi bájo. Už neplávam poriadne. Už sa len tak topím a motám.

Vidím, že si slečny začínajú ísť pomaly sadať ku stolom, to zrejme znamená, že sa blíži obed. 12:30. Dávam si len uterák na mokré plavky a idem si sadnúť. Môj obed prirodzene trvá, lebo ako hovorím posledný deň, a tak všetko je special. Všimla som si, že jem stále menšie a menšie porcie a že som posledné dní nie hladná. Večer bude výnimka, tie polievky si tu dám aspoň dve, lebo tie fakt za to stoja. Vlastne TU skôr za to stojí to druhé jedlo, ale ja mám radšej polievku. Obedujem sama. Je to veľký nezvyk ale je to neskutočne príjemné. Som ticho a žujem, v zásade taký bol aj prvý plán. Prísť, byť sama so sebou, uvidieť aké myšlienky mi prídu aby som vedela čo podvedome riešim a tak. Opäť som vycvičená z poslednej ayurvédy. Táto bola iná a je to OK. Nemala som toľko času koľko som si myslela, že budem mať na také veci aké som chcela. Zložité ale nevadí. Robila som iné.

Ako sa všetko blíži ku koncu uvedomujem si viac vzruchy, hluchy, vône. Dokonca dnes k nám prišli krásne sivé opice do rezortu, už som ich síce videla, ale takto z blízka to bol zážitok. Všímam si dlhšie, že dievčatá pri obede stále pozerajú do telefónu a druhou rukou jedia, a sem tam sa iba spolu ako na zapískanie odfotia. Je to trochu smiešne a trochu aj smutné, neviem ktoré viac. My s Hedvigou sme vždy prišli a začali sa rozprávať o celom dni, no o všetkom. Tieto slečny sú ticho, ale nie ayurvédsky ticho. Počuť ako riešia instagram, facebook a pozerajú do telefónu. Nonstop. Sem tam prehodia slovo, ale málo. Čo ma fascinuje je ako sú zohrané. Obe jedia a druhou rukou riešia mobily, zrazu vždy príde moment kedy z ničoho nič jedna z nich nastaví prednú kameru a bez upozornenia CVAK CVAK CVAK. Druhá sa usmeje alebo sa objímu, či urobia z rúk srdiečko. Po cvaknutí sa prestanú usmievať a vrátia sa k telefónom. A toto sa opakuje stále dookola. A možno ony si už všetko povedali a my s Hedvigou ešte nie. Aj tak by mi bolo ľúto mať pred sebou človeka a popritom sa venovať inému. To potom ide do nekonečna, keď som s niekým iným tak sa opäť kontaktujem s odlišnou osobou od osoby oproti mne. Obed chutil, idem na izbu. Toto bol posledný obed na Sri Lanke na veľmi dlho, a v tomto rezortu isto posledný. Nerada sa vraciam na rovnaké miesta, rada skúšam nové.

Som na izbe. Izba ostáva prázdnejšia a kufor plnší. Už si naozaj nechám vonku len kozmetiku a veci na cestu. Som spokojná lebo dve kaše kurakkanu na raňajky mám už v kufri (nechala som si ich kúpiť). A kúpila som, resp. nechala som si kúpiť aj dragon fruit, počet kusov päť. Deň zvládam pomerne dobre, myslela som si, že to bude kvôli spánku horšie.

Idem na recepciu trochu niečo popísať a pozrieť sa, či tam nie je lepšia wi-fi. Už mám shirovasthi na hlave a dnes mi prirodzene dali viac oleja na hlavu. Aby mi asi nebolo ľúto. Vždy si dávam pozor a dnes som si v tom ľahla na posteľ. Nechápem. Zašpinila som úplne všetko a vyzeralo to tam, ako keby som mala nehodu. Nevadí. Upratala som a teraz naozaj smer recepcia.

Je to hlúpa správa ale zahlásim ju. Dnes som videla veveričky mať trojku, fakt. Koniec hlásenia. Nemá to nič s ayurvedou, ale keď si toto prečítam o pár rokov, buď sa zasmejem, alebo pokrútim hlavou.

Ináč, Vy ste v ktorej skupine z tých dvoch? Môžete byť ešte v tej tretej – tajnej. Tá čo googli #squirell threesome next to Luna. Áno tak sa volám. Každý sa nejak volá, napríklad syn Diany Mórovej sa tuším volá Quido. A syn Filipa Tůmu zas Hektor. Ozaj a dcéra Blake Lively a Ryana Reynoldsa - James. Paris Hilton údajne pomenuje svoje dieťa London, ale to sa asi u nej musí ísť do extrémov keď ste dedička hotelového impéria. Aspoň bude vedieť ktorý Hilton je jej najobľúbenejší. Ha ha Ha. Aj Vy tam vidíte ten joke ? Nie? Nevadí. A vlastne prečo nie to s tými menami? Mne Katky a Zuzky lezú na nervy. A vidíte koľko ľudí dokážem jednou-dvoma vetami uraziť? Poučím sa. Ale fakt. A ešte k tým menám. Zabíjajú ma Janky. Ako sa môže dospelá žena predstaviť Janka, okrem toho keď sa tak naozaj volá. Ja myslím teraz kalendárne Jany. Vo mne to spustí taký zvláštny mechanizmus vždy. Ja mám takú nevýhodu, že mne sa páčia celé mená, takže Katky volám Katarína, Janky Jana a Zuzky Zuzana. Jednoducho nemám na to robené ústa aby som to hovorila, a ide ma vnútorne od srandy roztrhať, keď ma dospelá Katarína opraví, že ona je Katka. Vtedy len stojím a nerozumiem. Ale asi ani nemusím.

Internet na recepcii je slabý a veveričky tiež dorobili čo začali. Neviem či úspešne nesledovala som ich celý čas, len vidím, že už tu nie sú. Vraciam sa na izbu. Som spokojná. Viac ako 80% vecí, ktoré som na pobyt priniesla som ani nepoužila. Naozaj, keď pôjdete na pobyt zoberte si len nutnosti, nič Vám tu netreba a všetko Vám tu dajú. Ale prizvukujem, nič Vám ani netreba.

Teším sa na večeru. Potom už len posteľ. Večera je skvelá, kapustovo vajcová polievka. Milujem ju. Dala som si 3x. Bežne ju nosia v miske, mne dnes prišla na tanieri s kvetmi. Jediné čo som si všimla, že tanier je obrovský ale na objem polievky je menší. Preto som poprosila o dupľu. A potom ešte raz. Ako druhé mi priniesli rybu. To som nečakala, bilancujem či bol dobrý krok 3x polievka. Nerozumiem, rybu sme mali včera alebo predvčerom, nerozumiem, že je aj teraz. Mávame ju každých cca 5 dní. A to len malý kúsok. Možno je to bye bye food v jeho štandarde. Biela čistá ryba, len tak grilovaná. Čo je lepšie. Neviem a nedozviem sa ani čo bude na dezert. Hoci špeciálny, dnes to nedám. Som plná.

Po večeri ma už čaká doktor Nalin na poslednú konzultáciu. Ako prvé mi meria tep. Z oboch rúk, len tak bez žiadneho prístroja, pri otvorenej kuchyni a pri naozaj hlučnom oceáne. Vraj je všetko OK. Tak OK. Pozerá mi jazyk aj bielka očí. Vraj som perfektne vyčistená. Do budúcna si mám dávať pozor na stavce a na kožné problémy. Vraj veľa peelingu a ryžovej vody 1x do týždňa ako prevencia na telo by mohlo pomôcť. Čo sa teda kože týka, čo sa týka chrbta tak tam len stretching a yoga. Po konzultácií prichádzajú ďalšie odporúčania. Doktor mi určil dóshas. Dóshe su tri typy v ayurvede, ktoré vypovedajú o Vašej telesnej a duševnej konštitúcií. Môžete ich mať v rôznom pomere, zriedka v absolútnej rovnováhe všetky tri dokopy. Doktor ma určil - som vata pitta. Kappa vraj najmenej. Vyťahuje niekoľko papierov na ktorom sú potraviny zoradené podľa typu. Majú tri stĺpce – áno, niekedy a nie. Ako často by som ich mala jesť. Vraj pre zachovanie balansu v tele by som to mala dodržiavať. Nepotešil ma pri rybách a orechoch. Neprekvapil ma pri zelene, potešil pri sladkom. Vraj mliečna čokoláda je ok, lebo v mojom rozpoložení a mojej dosha by horká spôsobovala zápchy - vyhnúť sa. Aspoň tak zahlásil a ja som sa na chvíľu ocitla v Bille pri fialovej Milke. Komáre ma vrátili do reality. V tom momente som na konzultácií nesedela len ja, ale aj obrovské, gigantické komáre, ktoré kúšu aj cez šatstvo. Beriem si papiere so sebou a ďakujem doktorovi. Rozlúčime sa poklonom hlavy a oba rukami spojenými dlaňami k sebe pri srdci. Namaste.

Cestou na izbu sa idem rozlúčiť s oceánom. Znie to zúfalo a filmovo, ale myslím to vážne. Doštípaná kráčam bosá po studenom piesku, ktorý cez deň páli. Keď som tam stála premýšľala som o tom ako Vám to opíšem. Neviem asi sa to nedá. Nemám na to prídavné mená a dostatočnú slovnú zásobu. Na celej pláži som bola len ja, všade okolo široko-ďaleko len vysoké palmy, stromy a naozaj rozbujačený oceán. Stojím tak aby mi obmýval nohy. Po minúte mi už asi 3x obmyl aj sarong až tesne pod zadok. Po 2 minútach som už celá mokrá. Som rada, že som tu mohla byť, som rada, že som toto mohla zažiť, som rada, že som toľko ľudí mohla stretnúť a počuť ich príbehy. Som rada, že som sa mohla vyčistiť, byť OK, v pokoji, jesť predpisovo a mať okolo seba tím, ktorý dohliada na mňa a moje blaho. A moje bejby fazuľu. A moje zdravie. Ďakujem veľmi pekne. Pri už trochu väčšom vetre na pláži prosím, prosím a ďakujem. Na striedačku. Nevadí ak sa už nevrátim, len mi prosím pomôž so zdravím, mne aj fazule. Prosím.

Chcem byť OK, chcem aby sme boli ok. Vlastne nie, nie, chcem aby som bola zdravá a aby sme boli zdraví, a potom bude všetko OK.

Idem na izbu. Dnes sa umyjem. Tak európsky. Posuniem ayurvedske fľaštičky s menom rezortu a siahnem po mojom sprchovom géle a Schaume. Umyla som sa asi na 2-3x. Neskutočné čo robí chémia v prípravkoch. Po sprchovaní skontrolujem izbu tak približne 8x a idem si ľahnúť. 03:30 budík.

Smer letisko v Colombe.