Sri Lanka - Ayurvédsky denník – Som doma UPDATE

Článok bol písaný pár dní po príchode, zverejnený až teraz. Inak sa nedalo ale ráta sa to. Aspoň tak.

Ahoj, Ahoj. Tentokrát sa k Vám neprihováram z recepcie z ayurvedskej nemocnice ako bolo zvykom, a ani zo Sri Lanky. Tentokrát som doma. To slovo – doma. Ach jaj. Skončil mi denník a ja by som sa akosi patrične chcela rozlúčiť aj s tými čo to so mnou prežívali, zvládali a čítali ma. A urobiť aj takú malú bodku a malý reminder pre samú seba. V nasledujúcich riadkoch zodpoviem na zopár najčastejších otázok, ktoré padali cez správy, alebo od môjho okolia. Rovnako si zhrniem prvých pár dní DOMA. Ach doma, doma – po ayurvede.

Zodpovedne som prirodzene bola v karanténe. A o 2 dni ma čaká PCR test. Už ich bolo toľko, že si začínam vytvárať osobné vzťahy s pracovníkmi MOM na poliankach v Bratislave. Verím, že aj ten najbližší dopadne negatívne, pre mňa pozitívne, a pôjdem do života.

Nie je to ešte ani týždeň čo som doma ale keďže som zavretá v karanténe odpoviem na pár základných otázok. Veď čo budem.

Najskôr trochu nudne a obšírne. Čo je to Ayurveda ?

Ajurvéda (ayurveda) je holistická metóda pôvodom z Indie a je označovaná ako medicína zdravia a dlhovekosti (ájus = život, dlhovekosť; véda = vedenie, veda).Považuje sa za najstarší a najkomplexnejší liečebný systém na svete. V Indii je známa a využívaná už viac ako 5000 rokov. V oblasti výživy sa drží jasného princípu: “Aké je jedlo, taká je myseľ a aká je myseľ, taký je život… .“

Ajurvéda, v doslovnom preklade "náuka o živote," predstavuje najstarší celistvý lekársky systém o zásadách zdravého spôsobu života. Vznik tohto učenia spadá do starodávneho obdobia indických posvätných písiem (véd), ktoré vznikli ako výsledok vnútorného poznania osvietených mudrcov (ríšiov). Neskôr sa učenia zmiešali s miestnymi tradíciami a kultúrnymi zvykmi. Na tomto univerzálnom základe potom postupne vznikali najrôznejšie školy a systémy prírodného lekárstva. Ajurvéda je preto označovaná za "matku všetkých liečebných systémov".

Čo je ayurvedske lekarstvo ?

Ajurvéda predstavuje celostnú a jednoduchú formu liečebného prístupu s cieľom lepšie porozumieť sebe samým. Snaží sa preniknúť k jadru problému a odhaliť skutočnú príčinu či samotný zárodok ochorenia, či už je jeho pôvod v nesprávnej výžive, životných návykoch, dedičnom zaťažení, negatívnom myslení alebo emocionálnej či energetickej nerovnováhe. Ponúka nám tak pohľad do širších väzieb a súvislostí, ktoré utvárajú a ovplyvňujú náš psychický a fyzický stav. Ajurvédská prax apeluje predovšetkým na vedomú prevenciu a zdravý životný štýl, pretože choroby je vždy ľahšie liečiť v ich počiatkoch než v pokročilých štádiách, kedy už vo väčšine prípadov dochádza k poškodeniu telesných tkanív. Pôvod väčšiny chorôb je zo sedemdesiatich percent skrytý v nesprávnej životospráve. Preto úspech ajurvédskej terapii závisí najmä na konzumáciu správnej stravy a tiež na našej ochote zmeniť v každodennom živote niektoré doterajšie návyky a stereotypy, ktoré mnohokrát stoja pri koreni našich zdravotných ťažkostí..

4 hlavné ciele ľudskej existencie podľa ajurvédy:

1. Dharma – nájsť cieľ svojho života a naplniť ho

2. Artha – potreba dostatočného materiálneho zabezpečenia

3. Káma – dostatok pozitívnej energie, relaxácie, sexu, zábavy a odpočinku

4. Mókša – oslobodiť sa od prílišnej závislosti na materiálnych veciach a od túžob; viac sa zaoberať duchovnou podstatou

6 základných princípov ajurvédy:

1. Život v súlade s vlastnou konštitúciou a s prírodnými zákonmi.

2. Všetky živé organizmy sú spojené kozmickou energiou a rovnováha životnej energie v jedincovi súvisí s rovnováhou v okolitom svete. Rovnováha je základnou podmienkou pevného zdravia.

3. Všetky veci sú navzájom prepojené, ovplyvňujú sa a majú priamy vplyv na zdravie a rovnováhu jedinca, telo a myseľ spolu úzko súvisia. Telo, myseľ a duch sú jedným, iba v inej podobe.

4. Individuálne zameranie liečby - sme súčasťou vesmíru a každý človek predstavuje jedinečnú bunku vesmírneho organizmu.

5. Využitie iba prírodných prostriedkov bez nežiaducich účinkov.

6. Podobné zvyšuje podobné a protiklady sa navzájom znižujú.

Koniec omáčok, teraz trochu praktičnosti.

Podľa čoho si vybrať rezort ?

Odporúčam osobne spraviť naozaj dobrý prieskum, lebo podľa mojich info je na Sri Lanke niekoľko X „rezortov“ a „ayurvedskych nemocníc“, z čoho niektoré to majú iba v názve. V princípe sú to len hotely s masážami bez skúseností a následných výsledkov. Ak sa chcete naozaj liečiť a zažiť pravú ayurvedu, informujte sa, skúmajte, čítajte.

Sri Lanka je ďaleko. Môžem ísť bližšie?

Áno, ayurvedske nemocnice sú aj v Európe aj mimo Sri Lanky. Počula som o kvalitnej v Maďarsku a Slovinsku. O Taliansku sa hovorí, že sú to skôr len yogové rezorty. Pozor na to. Potom okrem Sri Lanky, India samozrejme. Ale to už je asi prašť jak uhoď.

Mám vážny zdravotný problém. Pomôžu mi ?

Ja ani ayurveda Vám nevieme garantovať zdravie alebo 100% vyriešenie problému. Veľa práce bude na Vás a na tom ako uchopíte pobyt a najmä potom život doma. Život po ayurvéde.

Aká je cena takéhoto pobytu a od čoho závisí ?

To zaujíma asi najviac ľudí. Nepoteším Vás, cena nie je nízka ale všetko to závisí od uhla pohľadu. Dá sa samozrejme cestovať aj tzv. on budget. Predsa len rezorty ponúkajú balíčky, je na Vás akými aerolínkami prídete, akou triedou budete cestovať, koľko dní pobudnete v ayurvedskej nemocnici, koľko „treatmentov“ si denne zaplatíte. Či budete chcieť byť na zdieľanej izbe alebo sám/a. Väčšinou sa ponúkajú balíčky s cenou na deň „se vším všudy“, a následne sa suma vykráti počtom strávených dní na mieste. Myslite prosím na to, že si platíte zdravotnícke zariadenie, certifikovaný personál, stravu 3-5x denne, izbu, upratovanie, 24 hod/denne lekára, čisté prostredie, pobyt na čerstvom vzduchu, ayurvedske lieky, návyky, pokoj a zdravie. Ja osobne poznám ľudí, ktorí si každý rok a pol kúpia Iphone za vyše tisíc eur. Ale vždy je to vec priorít a samozrejme rozpočtu.

Moja pozn.: Rovnako je na Vás či to chcete skúsiť ako napr. jednorazovú záležitosť. Ak odložíte dve lyžovačky a v danom roku sa Vám nepokazí žiadny väčší spotrebič, máte dobrý základ na odchod na ayurvedu.

Ako veľmi sú prísne pravidlá v rezortoch ?

Závisí to prirodzene aj od toho čo máte radi. Niektoré procedúry vyžadujú pokoj, niektorí pacienti musia prejsť tzv. čistiacim dňom, jedlo sa tu je v rovnakých časoch, doktor Vám môže nariadiť diétu. Podľa mňa nič strašné a nič čo by sa pár dní alebo týždňov nedalo vydržať. Určite nečakajte mäso na tanieri. To sa tu neje, vôbec. Kufre Vám ale nekontrolujú. Teda aspoň vo väčšine rezortov. Je to na Vás, ak si myslíte, že je to frajerina podvádzať na ayurvede a jesť vlastné jedlo, priniesť si sladkosti. Pokojne. Len potom nečakajte účinok liečby. Nesmie sa tu veľakrát kúpať. Určite dostanete rozpis, ktorý musíte dodržať, napr. časy procedúr. Ale ak sa sem rozhodnete ísť a zaplatíte si to, bolo by pri najmenšom zvláštne rebelovať a riešiť si tu všetko po svojom. Prirodzene aj takí ľudia tu sú. A sú nespokojní, mali iné očakávania. Podľa mňa tie pravidlá prísne nie sú, je tu ale režim, ktorý je dôležité dodržiavať. Väčšina tak robí. A verte mi, určite zvládnete 2-3 týždne bez mäsa, piva, a kávy. Ak nie, tak máte potom omnoho väčší problém. :) Pardón ale naozaj áno.

Pozn. Mne osobne režim aj prísnosť vyhovuje extrémne. Nad ničím nemusím rozmýšľať, o všetko sa starajú ostatní. Jedlo mi prinesú presne aké potrebujem a aj mi rozvrhnú deň. Môj jediný úspech a cieľ dňa je dostaviť sa v konkrétnych časoch na jedlo, a v konkrétnych časoch na procedúru.

Nerozmýšľam tu nikdy nad tým čo všetko nemôžem, ale uľahčím si to zopár vecami a zoznamom vecí, ktoré môžem.

p.s. Je v poriadku ak Vás prepadne chuť na tresku, biely rožok alebo kofilu. Sme predsa ľudia. To každého. Ale tu sa čistíte a trénujete. Tých zopár ťažších chvíľ Vám pomôže prekonať personál, doktor, skupina skvelých ľudí – pacientov a samozrejme ten najdôležitejší človek – Vy. :) Čestné pionierske. Všetci Vám budú nápomocní.

Tvrdenie: „Počul som, že ľudia sú tam veľa od oleja a na niektoré masáže sa chodí nahý.“

Áno pravda. Oboje. Pokiaľ máte naozaj problém byť celý od oleja tak sem ani nechoďte. Tomu sa naozaj na ayurvede nedá vyhnúť. Ale sľubujem, že si zvyknete a po čase si to dokonca začnete užívať.

Čo sa nahoty týka tak tu len toľko, že terapeuti denne a ročne vidia niekoľko nahých cieľ. Možno je to príležitosť aj pre Vás nehanbiť sa byť so sebou v pohode a mieri. Lebo o tom to je. Ak by bol však naozaj obrovský problém, najmä pre dámy ohľadne pŕs – pokojne požiadajte o sarong navyše na prekrytie. Skutočne tu ale nahota nie je o individualite, nie ste tu špeciálny. Každé telo je krásne a terapeuti to neriešia. Skúste to aspoň pár krát a zavrite oči. Kde inde keď nie 7,500 km od domova to vyskúšať? Ľudia ani nevedia niekedy ako sa tu voláte. Skutočne im to je jedno a nech je aj Vám – preto tu ste. Ale ako vravím, vždy sa dá dohodnúť.

Chcem chodiť na výlety a spoznať Sri Lanku. Pustia ma ?

Úprimne povedané neviem, či Vás pustia. Nemusia Vás pustiť. Budem hovoriť zo svojej osobnej skúsenosti mimo lockdownu (kedy sme teraz boli v bubline spolu s personálom a akékoľvek odchody z rezortu boli prísne zakázané a strážené). Pred cca. rokom a pól na podobnom pobyte som žiadala od primárky každý deň, či môžem ísť preč mimo rezort. Povolila mi to asi až na 15ty deň. Dovtedy ani raz. Vraj by to bolo kontraproduktívne s liečbou. Poslúchla som ale vedela som, že doktorka nie je nadšená keď odídem na pol dňa. Poviem Vám to isté čo mi vtedy povedala ona. Ak chcete spoznávať Sri Lanku, vyhraďte si na to iný čas ako čas, ktorý chcete venovať sebe a ayurvede. Je to skutočne v rozpore.

Chcem pripomenúť , že na výlet som vtedy išla na pol dňa na trh a do lekárne a čajovne. Žiadne divočiny :).

Som tehotná. Môžem ísť na ayurvédu ?

V prvom rade veľmi gratulujem k bábätku. V druhom rade aj ja som išla tehotná na ayurvedu. V treťom rade určite sa poraďte s Vaším gynekológom. Ak Vás pustí, oznámte to doktorom a terapeutom. Všetko Vám prispôsobia. Ja osobne odporúčam ísť 1-2 trimester. Ale musíte byť s tým hlavne Vy ok. Žiadne tlaky z okolia.

Mám ťažké lieky na predpis, ktoré dlhodobo užívam.

Oznámte to opäť doktorovi. Doktor to bude brať do úvahy. Určite si všetky lieky aj lekárske správy vezmite so sebou.

Určite by som rada ešte pripomenula, že Sri Lanka je krajina ako každá iná. To znamená, že ak by sa Vám aj niečo nedajbože stalo (čokoľvek) tak vždy sú v rozumnej vzdialenosti aj klasické nemocnice so západný prístupom liečenia. Nebojte sa. Klasická nemocnica bola údajne od našej ayurvedskej vzdialená niečo okolo 30 míľ.

Čo tam viete celý deň robiť? Ako vyzerá bežný deň na ayurvéde.

Budem hovoriť zo svojej skúsenosti a zo svojich skúseností, ktoré mám.

Ráno (cca. 7:00-7:30) máte raňajky a častokrát pred raňajkami ešte niekto má lieky, a niekedy je yoga. Po raňajkách začínajú procedúry a Váš deň. Väčšinou je to tak rozvrhnuté, že medzi procedúrami je 10-20 min. voľna na odpočinok alebo čaj. Nestíhate veľa urobiť. Potom je obed a po obede sa scenár opakuje. Okolo 16 sú posledné procedúry a prichádza Váš čas na hygienu, čítanie alebo ísť na izbu. Okolo 18:00-18:30 hod je večera. Pri večeri ostane rýchlo tma, dajú sa posledné lieky a z toho tepla a celého dňa si idete unavený ľahnúť na izbu. Ja osobne odporúčam odpočívať čo najviac sa dá. Knižky, plávanie, cvičenie, výlety, filmy si šetrite do Turecku alebo na zimné večery.

Nie som si istá/ý či takáto dovolenka je pre mňa. Poprípade partner/ka ma núti ísť s ním/ňou.

Ešte raz miláčikovia. Toto nie je dovolenka a už vôbec nie dovolenka na akú ste doteraz boli zvyknutí. Je to iné, skôr ako kúpele len trošku viac fancy, trošku viac spirituálne, a v trošku krajšom prostredí. Ďaleko, Ďaleko od domu.

Ak Vás niekto núti ísť s ním odporúčam otvoriť sa tomu ako novej príležitosti, novému zážitku, ak sa Vám to ale naozaj bridí, ostaňte doma a radšej prerobte za tie peniaze kuchyňu alebo kúpeľňu.

Ďakujem za čítanie a že ste sa dostali až SEM.

p.s. Stále nespím ale aj s fazuľou - fazuliakom ideme ďalej. Inak sa ani nedá.

Vidíme sa a čítame sa pri iných témach.

Na zdravie, na šťastie, na lásku a hlavne ... Dobrú noc.